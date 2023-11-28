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Франція вимагає, щоб цукор з України реекспортували за межі Європи

Попри зростання імпорту цієї продукції з нашої держави, ціни на цукор до ЄС залишаються високими.

Франція вимагає, щоб цукор з України реекспортували за межі Європи
Фото: Shutterstock

Французькі виробники цукрових буряків вимагають, щоб імпорт цукру з України реекспортувався за межі Європи. Це для того, аби не завдати шкоди місцевим виробникам, повідомляє Bloomberg.

Французька групи виробників цукрових буряків CGB повідомила, що імпорт українського цукру до ЄС може досягти 700-800 тисяч тонн у сезоні 2023-2024. За даними Європейської комісії, це буде приблизно вдвічі більше від імпорту в попередньому сезоні і значно вище за середній показник 21 500 тонн за п'ять років до цього. Раніше Україна заявляла, що цього сезону обмежить експорт продукції на рівні 650 тисяч тонн у всіх напрямках.

"Нам потрібна чітка відповідь Європейської комісії про майбутнє управління цим припливом цукру", — наголосила CGB.

Незважаючи на зростання імпорту цукру з України, ціни на нього в ЄС залишаються високими на тлі глобального дефіциту підсолоджувача. За даними Євросоюзу, внутрішні ціни на білий цукор становлять понад 800 євро (878 доларів) за тонну, що є найвищим показником за останні десять років.

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Нагадаємо, навесні Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина запропонували Єврокомісії включити цукор у перелік забороненої для імпорту української продукції.

Щоправда, влітку Румунія попросила нашу державу про імпорт 20 тисяч тонн цукру. А минулого місяця зняла заборону на цю продукцію Угорщина.

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