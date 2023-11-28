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ЄС збільшив для України пропускні спроможності для імпорту електроенергії

З 1 грудня цифра зросте до 1,7 ГВт.

ЄС збільшив для України пропускні спроможності для імпорту електроенергії
Фото: dtek-kem.com.ua

Із 1 грудня Євросоюз збільшить для України пропускні спроможності для імпорту електроенергії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Цифра зросте з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт, що дозволить посилити енергетичну безпеку України. 

Міністр енергетики Герман Галущенко подякував мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E за ухвалення цього рішення. За словами очільника Міненерго, з настанням холодів ворог посилив атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Тому наявність резервів і можливостей імпортувати більші обсяги електроенергії з країн ЄС – це важливий інструмент для підтримки енергосистеми та її стійкості.

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Нагадаємо, нині прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Європа перевела українську енергосистему з тимчасового режиму на постійну синхронізацію.

Раніше Укренерго та ENTSO-E уже збільшували технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.

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