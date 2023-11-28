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Енергетики повернули світло для 223,5 тис. родин Київської, Одеської та Донецької областей

Електрики не було через негоду.

Енергетики повернули світло для 223,5 тис. родин Київської, Одеської та Донецької областей
Фото: Пресслужба Укренерго

Енергетики повернули електропостачання для 223,5 тис. споживачів у Київській, Одеській та Донецькій областях.

Про це ДТЕК повідомляє у Telegram.

"В Одеській області повернули світло для 169 тис. родин в 294 населених пунктах. Відремонтували 206 ліній та заживили 3003 підстанції", – йдеться у повідомленні.

Енергетики також повернули світло 48 тис. родин у Київській області. Станом на ранок завершені відновлювальні роботи в мережах 10кВ, заживлено 1 420 трансформаторних підстанцій. Пошкодження залишаються в полях, куди важко дістатись через величезні снігові замети.

У Донецькій області енергетики відновили електропостачання для 6,5 тис. осель, заживили 51 трансформаторну підстанцію.

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Нагадаємо, внаслідок негоди в Україні загинули 10 людей. Ще 23 людини постраждали, серед них є діти. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків ускладнення погодних умов.

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