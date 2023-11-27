Зеленський зустрівся з керівництвом Європейського інвестиційного банку

Дві кредитні угоди на загальну суму 450 млн євро нещодавно схвалила рада директорів ЄІБ.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойєром та віцепрезиденткою ЄІБ Терезою Червінською.

Про це йдеться на сайті глави держав.

Зеленський відзначив рішення банку про використання коштів ЄІБ у розмірі 1,7 млрд євро на першочергові потреби державного бюджету України.

На зустрічі співрозмовники прискорення реалізації наявних інвестиційних проєктів, зокрема на місцях, у регіонах.

"Ми б хотіли, щоб були в пріоритеті насамперед інфраструктурні проєкти відновлення нашої держави. Щоб ця робота мала більший ефект", – сказав Президент.

Вернер Хойєр зазначив, що візит делегації його банку в Україну є свідченням підтримки, особливо в умовах російської агресії.

"Із самого початку російського вторгнення ми працювали з українською владою, щоб сприяти проєктам реконструкції, підтримуючи дивовижну стійкість країни. З відкриттям нашого Регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи в Києві ми хочемо підкреслити нашу посилену відданість тому, щоб супроводжувати Україну на її європейському шляху. Україна є невіддільною частиною європейської родини, а ЄІБ – ключовою частиною довгострокової підтримки з боку ЄС", – сказав Хойєр.

Він додав, що ЄІБ продовжує тісну співпрацю з Україною. Це передбачає серію нових ініціатив із відновлення інфраструктури та підтримки економіки. Йдеться, зокрема, про дві кредитні угоди на загальну суму 450 млн євро, які нещодавно схвалила рада директорів ЄІБ. Ініціативи профінансують через фонд EU for Ukraine. Його підтримують внесками держав-членів та гарантіями Європейської комісії загалом на суму 500 млн євро на сьогодні.

Нагадаємо, нині керівництв банку відвідало Київ, де відкрили регіональне представництво ЄІБ у країнах Східної Європи.

Раніше стало відомо, що Європейський інвестиційний банк підтвердив надання Україні 30,7 млн євро на проєкти з покращення муніципальної інфраструктури. А Укрзалізниця мала отримати від ЄІБ €100 млн на відновлення та модернізацію.