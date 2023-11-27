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Співвласники знищених будинків зможуть отримати компенсацію за програмою "єВідновлення"

Для отримання компенсації потрібно подати в "Дії" спільну заяву або декілька окремих.

Співвласники знищених будинків зможуть отримати компенсацію за програмою "єВідновлення"
Фото: hthedigital.gov.ua

Співвласники знищених обстрілами будинків зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло за програмою "єВідновлення".

Про це повідомляє у Telegram Міністерство цифрової трансформації.

Згідно з повідомленням, для отримання компенсації потрібно подати в "Дії" спільну заяву або декілька окремих. Після цього потрібно дочекатися, коли комісія органу місцевого самоврядування опрацює та визначить суму компенсації для кожного співвласника.

Кожен зі співвласників отримає окремий житловий сертифікат у "Дії". Його можна буде використати, щоб самостійно придбати нову квартиру чи будинок. Або обʼєднати житлові сертифікати з іншими людьми, щоб придбати нове спільне житло.

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Щоб скористатися сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників. Робити це необхідно виключно після того, як кожен зі співвласників отримає житловий сертифікат.

Нагадаємо, послуга "єВідновлення" стартувала в Дії на початку травня. За пів року 23 тис. родин отримали кошти на відновлення пошкодженого житла через цю послугу. Це понад 1,8 млрд гривень, які можна витратити на будматеріали або ремонті послуги для відновлення будинку.

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