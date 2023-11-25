​Форум Grain from Ukraine: За день зібрали понад $100 млн, щоб купити українське зерно для потребуючих країн

"Я сподіваюся, що до кінця року ця цифра буде подвоєна", - сказав Президент Володимир Зеленський.

Понад $100 млн зібрали за один день за підсумками міжнародного форуму Grain from Ukraine.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з з очільниками Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Швейцарії Аленом Берсе та прем'єром Литви Інґрідою Шимоніте.

Кошти скерують на закупівлю українського зерна для потреб держав, які найбільше цього потребують.

"За минулий рік ініціатива залучила $180 млн, а за сьогодні вже є понад $100 млн. Це підтримка інших держав та підтримка українського експорту. Це конкретний результат, я думаю, буде набагато більше. Я сподіваюся, що до кінця року ця цифра буде подвоєна", - сказав глава держави.

Нагадаємо, нині у Києві відбувся відбувся Міжнародний саміт Grain from Ukraine. Його учасники обговорили протидію російській агресії, санкції проти РФ, захист "зернового коридору", посилення української ППО для цих потреб, а також протидію продажу краденого українського зерна, яке Росія вивозить із тимчасового окупованих територій нашої держави.

Україна, зокрема, отримає військові кораблі для супроводу цивільних суден через зерновий коридор