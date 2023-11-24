Міноборони планує передати НБУ стоматологічне золото на 3,5 млн гривень

Золото зберігалося на складі Міноборони, в який у березні 2022 року потрапило сім російських ракет.

До кінця року Міноборони планує передати до НБУ понад 1,4 кг стоматологічного золота орієнтовною вартістю 3,5 млн гривень.

Про це розповів начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міноборони Олег Коваль в інтерв’ю Forbes.

Зазначається, що золото закуповували для стоматологічних кабінетів поліклінік ЗСУ до 2013 року, після того заявок на закупівлю не надходило.

Золото зберігалося на складі Міноборони, в який у березні 2022 року потрапило сім російських ракет. Втім, внаслідок обстрілу приміщення де зберігалось золото не постраждало.

“Ніхто не хотів братися за його передачу [НБУ] тому, що вбачали у цьому ризики”, – пояснив Коваль.

Зараз Управління веде перемовини із НБУ, щоб до кінця року регулятор викупив дорогоцінний метал, здійснив афіляж та переплавив його в золотовалютні резерви.

Міноборони планує 80% виручених коштів спрямувати до держбюджету, а 20% – на спеціальний фонд Міноборони. Гроші з нього будуть розподілені на програми фінансової програми відомства.

Нагадаємо, НБУ повідомив, що станом на 1 листопада 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38,973 млрд доларів. У жовтні вони знизилися на 1,9%.