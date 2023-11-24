Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон": в Криму була атака безпілотників (оновлено)
"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон": в Криму була атака безпілотників (оновлено)
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
ГоловнаЕкономікаДержава

Міноборони планує передати НБУ стоматологічне золото на 3,5 млн гривень

Золото зберігалося на складі Міноборони, в який у березні 2022 року потрапило сім російських ракет. 

Міноборони планує передати НБУ стоматологічне золото на 3,5 млн гривень
Фото: Пресслужба Міноборони

До кінця року Міноборони планує передати до НБУ понад 1,4 кг стоматологічного золота орієнтовною вартістю 3,5 млн гривень.

Про це розповів начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міноборони Олег Коваль в інтерв’ю Forbes.

Зазначається, що золото закуповували для стоматологічних кабінетів поліклінік ЗСУ до 2013 року, після того заявок на закупівлю не надходило.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Золото зберігалося на складі Міноборони, в який у березні 2022 року потрапило сім російських ракет. Втім, внаслідок обстрілу приміщення де зберігалось золото не постраждало.

“Ніхто не хотів братися за його передачу [НБУ] тому, що вбачали у цьому ризики”, – пояснив Коваль. 

Зараз Управління веде перемовини із НБУ, щоб до кінця року регулятор викупив дорогоцінний метал, здійснив афіляж та переплавив його в золотовалютні резерви. 

Міноборони планує 80% виручених коштів спрямувати до держбюджету, а 20% – на спеціальний фонд Міноборони. Гроші з нього будуть розподілені на програми фінансової програми відомства. 

Нагадаємо, НБУ повідомив, що станом на 1 листопада 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38,973 млрд доларів. У жовтні вони знизилися на 1,9%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies