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Україна отримала $400 млн від Британії і хоче залучити грант на 50 млн євро від Німеччини

Допомога від Британії піде на соціальні виплати, на пенсії, на зарплати лікарям і вчителям, на критичні потреби нашої держави.

Україна отримала $400 млн від Британії і хоче залучити грант на 50 млн євро від Німеччини
Денис Шмигаль
Фото: Віталій Носач

Напередодні, 23 листопада, Україна отримала 400 млн доларів від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти підуть на соціальні виплати, на пенсії, на зарплати лікарям і вчителям, на критичні потреби нашої держави.

На засіданні Кабміну 24 листопада також ухвалили рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини для підтримки економіки.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін схвалив залучення гранту на бюджетну підтримку від Кредитної установи для відбудови (KfW) у рамках Антикризової підтримки стійкості економіки України в обсязі 50 мільйонів євро. Кошти витратять для забезпечення фінансування програми державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9 %".

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Нагадаємо, днями Європейський Союз надав Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Гроші будуть витрачені на підтримку економічної стабільності.

Нині стало відомо, що Данія передбачила на підтримку України понад три мільярди євро до 2027 року.

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