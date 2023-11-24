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​Данілов: Найближчим часом демобілізують військовослужбовців строкової служби

Це питання обговорили нині на Ставці Верховного Головнокомандувача

​Данілов: Найближчим часом демобілізують військовослужбовців строкової служби
Олексій Данілов
Фото: ВВС

Найближчим часом демобілізують військовослужбовців строкової служби.

Про це в коментарі "Українському радіо" повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, це питання обговорили на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, яка відбулася 24 листопада.

Ідею демобілізації запропонував Зеленський, із нею військові погодилися.

"...Цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни. Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх", — сказав Данілов. 

Секретар РНБО додав, що строковики, в яких закінчився термін служби, але які бажають залишитися, можуть це зробити, уклавши контракт. Інші будуть демобілізовані. 

"Це справедливо", - додав Данілов.

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Нагадаємо, наступного тижня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і міністр оборони Рустем Умєров мають представити новий план із мобілізації. Відповідне доручення дав Президент Зеленський.

Тим часом Верховна Рада працює над драфтом законопроєкту із врегулюванням питання мобілізації, відпусток та демобілізації військових.

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