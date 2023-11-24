Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Голова СЗР заявив, що РФ скорегувала тактику щодо України: тиск на фронті, знищення інфраструктури і підрив суспільства
Голова СЗР заявив, що РФ скорегувала тактику щодо України: тиск на фронті, знищення інфраструктури і підрив суспільства
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації

Деякі питання вже вирішили.

Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Наступного тижня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і міністр оборони Рустем Умєров мають представити новий план із мобілізації.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з очільником Латвії Едгарсом Рінкевичсом, передає "РБК-Україна".

За словами глави держави, він заслухав доповіді про виклики у сфері мобілізації та варіанти їх вирішення на сьогоднішньому засіданні Ставки.

Зеленський зазначив, що деякі питання вже вирішили.

"Я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій, куди ми йдемо, які виклики. Комплексний план з цього питання буде наступного тижня. Дуже вірю, що наступного тижня", - сказав Президент.

Він додав, що крім Залужного і Умєрова відповідне завдання отримали інші міністри Кабміну, оскільки багато що залежить від економічних питань.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, нині на Ставці йшлося про мобілізацію і демобілізацію, а також ротацію і військкомати.

Тим часом у Верховній Раді готують драфт законопроєкту із врегулюванням питання мобілізації, відпусток та демобілізації військових. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies