Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації

Наступного тижня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і міністр оборони Рустем Умєров мають представити новий план із мобілізації.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з очільником Латвії Едгарсом Рінкевичсом, передає "РБК-Україна".

За словами глави держави, він заслухав доповіді про виклики у сфері мобілізації та варіанти їх вирішення на сьогоднішньому засіданні Ставки.

Зеленський зазначив, що деякі питання вже вирішили.

"Я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій, куди ми йдемо, які виклики. Комплексний план з цього питання буде наступного тижня. Дуже вірю, що наступного тижня", - сказав Президент.

Він додав, що крім Залужного і Умєрова відповідне завдання отримали інші міністри Кабміну, оскільки багато що залежить від економічних питань.

Нагадаємо, нині на Ставці йшлося про мобілізацію і демобілізацію, а також ротацію і військкомати.

Тим часом у Верховній Раді готують драфт законопроєкту із врегулюванням питання мобілізації, відпусток та демобілізації військових.