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Данія передбачила на підтримку України понад три мільярди євро до 2027 року

Домовилися про збільшення допомоги уряд і парламентська більшість.

Данія передбачила на підтримку України понад три мільярди євро до 2027 року
Троелс Лунд Поульсен
Фото: Troels Lund Poulsen Facebook

Уряд і парламентська більшість Данії домовилися скерувати у Фонд підтримки України додаткову допомогу в розмірі понад три мільярд євро (25,8 млрд данських крон).

Про це йдеться на сайті данського Міністерства оборони.

Понад 300 млн євро передбачили на 2023 рік, решту - на 2024-ий.

Міністр оборони Троелс Лунд Поульсен заявив, що "ми не знаємо, як довго триватиме війна в Україні, але ми знаємо, що пожертвування необхідні Україні для продовження боротьби з Росією" і що "ми надсилаємо чіткий сигнал про те, що українці у довгостроковій перспективі можуть розраховувати на підтримку Данії".

Через ці видатки Данія досягне показника 2% ВВП витрат на оборону, як це передбачає домовленість членів НАТО.

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Нагадаємо, українські пілоти вже розпочали підготовку на F-16 у Данії в повітрі разом з інструкторами. Крім того, ця держава перерахує до Фонду підтримки енергетики України грантовий внесок на загальну суму 7 мільйонів євро.

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