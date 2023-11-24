Міністри закордонних справ Китаю, Японії та Південної Кореї зустрінуться цими вихідними

Міністри закордонних справ Китаю, Японії та Південної Кореї планують зустрітися цими вихідними, аби сприяти відновленню тристоронніх самітів азійських держав. Такі зустрічі були призупинені з 2019 року через пандемію Covid та політичну ворожнечу, пише Bloomberg.

Переговори щодо підготовки до саміту пройдуть у неділю в південнокорейському місті Пусан, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Сеула.

Урядовці обміняються думками щодо напрямів розвитку та співпраці у регіональних та міжнародних питаннях.

Перемовини можуть відбутися до кінця цього року або на початку 2024-го.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин також проведе окремі двосторонні зустрічі з міністром закордонних справ Японії Йоко Камікавою та китайським колегою Ван І.

Зазначимо, Сеул і Токіо працювали з Вашингтоном, щоб підтримати спільні військові навчання та обмін інформацією, щоб краще узгодити свій захист від провокацій з боку, зокрема, Північної Кореї. Поліпшення відносин країн також призвело до історичного саміту президента Джо Байдена, президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди у серпні, який, на думку Міністерства закордонних справ Китаю, був “навмисною спробою посіяти розбрат серед азійських сусідів”.

Нагадаємо, Південна Корея окремо хоче, аби країну відвідав Сі Цзіньпін − вперше приблизно за десять років.