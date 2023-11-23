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Латвія продовжила первинну допомогу біженцям з України

Допомога українцям продовжується до кінця наступного року.

Латвія продовжила первинну допомогу біженцям з України
Фото: Пресслужба Сейму Латвії

Сейм Латвії прийняв низку поправок до закону про підтримку українського цивільного населення. 

Про це повідомляє LSM.lv. 

Згідно з поправками, ще на рік продовжується первинна допомога мешканцям України, які прибули до Латвії.

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Крім того, Сейм може передавати Україні рухоме майно, зокрема автомобілі, що перебуває у його володінні. Це можуть робити також інші офіційні структури, для цього знадобиться відповідне рішення Кабінету міністрів. 

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, Сейм Латвії ухвалив заяву про підтримку початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

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