Латвія продовжила первинну допомогу біженцям з України

Сейм Латвії прийняв низку поправок до закону про підтримку українського цивільного населення.

Про це повідомляє LSM.lv.

Згідно з поправками, ще на рік продовжується первинна допомога мешканцям України, які прибули до Латвії.

Крім того, Сейм може передавати Україні рухоме майно, зокрема автомобілі, що перебуває у його володінні. Це можуть робити також інші офіційні структури, для цього знадобиться відповідне рішення Кабінету міністрів.

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, Сейм Латвії ухвалив заяву про підтримку початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.