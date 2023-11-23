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Сербія придбала кіпрські бойові вертольоти

У Кіпра були придбані застарілі Мі-35, які потребують капітального ремонту.

Сербія придбала кіпрські бойові вертольоти
Фото: Мілітарний

Сербія придбала у Кіпра 11 бойових вертольотів Мі-35 російського виробництва. 

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином Сербія хоче зміцнити свої військово-повітряні сили та зберегти регіональну військову перевагу.

Йдеться про купівлю Сербією застарілих Мі-35, які потребують капітального ремонту.

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“Ми заплатили більше половини нашим кіпрським братам нашою зброєю... головним чином... артилерією”, - сказав президент Сербії Александар Вучич.

Він оголосив про продаж 48 самохідних гаубиць сербського виробництва на загальну суму 311 млн євро невідомій країні. 

Белград згорнув військову співпрацю з РФ після того, як Росія вторглася в Україну, і засудив вторгнення. Втім, Сербія так і не ввела санкцій проти Москви.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку порівняв напад Росії на Україну із військовою операцією проти Югославії.

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