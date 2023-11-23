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Міноборони постачатиме нові зразки зброї безпосередньо на поле бою

Зброю постачатимуть швидше.

Міноборони постачатиме нові зразки зброї безпосередньо на поле бою
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони прискорило постачання нових зразків зброї до війська. Тепер нову зброю випробовуватимуть безпосередньо на полі бою. Про це повідоимили у Міноборони.

Пришвидшення стало можливим завдяки змінам до постанови Кабінету Міністрів. Тепер процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів.

"Раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів і могла затягуватись на кілька місяців. Відтепер з неї вилучено одну найтриваліших бюрократичних перепон — видання наказу про допуск до експлуатації. Його погодження з різними структурами МОУ та Генштабу зазвичай тривало близько місяця", —розповідають у Міноборони.

Оновлений fast track постачання зброї передбачає також і скорочення термінів на інших етапах. Зокрема, випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою. 

Ще одна важлива зміна стосується закупівлі найзатребуваніших класів безпілотників (“мікро” та “міні”) цивільного або ж подвійного призначення, які можна переобладнати для виконання бойових завдань. Відтепер держзамовник може закуповувати такі БплА, навіть якщо вони не були допущені до експлуатації та кодифіковані як предмет постачання.

Нагадаємо, у Міноборони закуплять для ЗСУ активні навушники та інші засоби індивідуального захисту для військових, як-от бронежилети і шоломи.

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