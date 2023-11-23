Голова СЗР заявив, що РФ скорегувала тактику щодо України: тиск на фронті, знищення інфраструктури і підрив суспільства

Олександр Литвиненко вважає, що Росія прагне глобального перерозподілу світу, і Україна є одним із фронтів, але не єдиним.

Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко вважає, що повномасштабна війна РФ проти України увійшла в критичний період. Президент РФ Володимир Путін має план глобального перерозподілу світу, а щодо України він зосередився на внутрішній дестабілізації, написав голова СЗР у колонці для "Інтерфакс-Україна", уривки з якої навело Радіо Свобода.

Перерозподіл, за путінським планом, може тривати 10-15 років і "супроводжуватись конфліктами різного масштабу і інтенсивності, можливо із використанням ядерної зброї". Війна в Україні є одним із фронтів.

"Причому війна проти України сприймається наразі Кремлем як важливий, але не єдиний фронт для РФ, що фактично веде світову війну із США і Заходом у цілому", – вважає Литвиненко.

За його словами, Кремль планує вирішити чотири завдання.

Перше – забезпечити внутрішню стабільність, мобілізувати населення і економіку, збільшити виробництво озброєння та військової техніки. Зокрема, РФ у 2026 хоче вийти на обсяги військового виробництва, здатного підтримувати масштабні бойові дії високої інтенсивності, а у 2028 році – відновити воєнні спроможності, які вона мала перед широкомасштабним вторгненням в Україну у 2022 році.

Друге – сформувати альтернативну Заходу коаліцію держав. Цей формат "Глобального Півдня+" має просувати альтернативні Заходу моделі – політичні, економічні, фінансові, гуманітарні, ціннісні.

Третє – підготуватися до майбутньої агресії проти інших країн. У пріоритеті – Молдова і країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія. Привід – порушення прав російськомовних (передусім Латвія, Естонія).

Четверте – розпалити конфлікти на Близькому Сході, в Африці і на Балканах.

Стосовно України, за словами Литвиненка, плани в РФ не змінилися – захопити стільки території, скільки вдасться. При цьому Кремль з подачі ФСБ вирішив скорегувати тактику, сконцентрувавшись на внутрішньому підриві України, на дестабілізації українського суспільства.

Литвиненко каже, що РФ має три завдання:

тиск по всій лінії фронту із захопленням окремих, політично і медійно важливих точок, зокрема Авдіївки

знищення взимку критичної інфраструктури (електростанції, нафтопереробні заводи, транспортні вузли) для унеможливлення нормального життя цивільного населення

підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових та опозиційних політичних сил

"Росіянам байдуже хто прийде до влади після чинного керівництва. Вони переконані, що хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію, а Україна порине у хаос. Зрештою Захід не лише призупинить допомогу, але й вийде до Росії з пропозиціями про термінові переговори та призупинення війни", – написав голова зовнішньої розвідки.

Учора зі схожим змістом опублікував колонку секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він сказав, що в Кремлі розробили план для дестабілізації України.

План росіян передбачає низку послідовних кроків – військових, інформаційних, політичних. Частина з цих заходів вже у роботі, частина чекає своєї черги.

Воєнні заходи полягають у активізації тиску на всіх ключових ділянках фронту з метою максимального погіршення українських військових позицій. Також ворог готує на зиму ракетний терор. Данілов також вважає, що росіяни через агентурні канали та різних "корисних ідіотів" Путіна проводять інформаційну кампанію штучного створення і демонстрації начебто наявного конфлікту у вищому військово-політичному керівництві країни.

Всі ці заходи в комплексі мають створити критично негативний суспільний фон. Данілов вважає, що за такого плану громадянське протистояння – найбільш бажаний сценарій для кремля, "але й вибори також згодяться".