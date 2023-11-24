Ворог тричі бив по Чернігівській області, по Запорізькій завдав понад 100 ударів, – ОВА

По Чернігівській області за добу було три обстріли (29 вибухів). Ворог обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони із мінометів та артилерії. Також зафіксовано вибухи від некерованих авіаційних ракет (Новгород-Сіверський район). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та зранку росіяни здійснили п'ять мінометних обстрілів. Зафіксовано 21 вибух з мінометів (14 вибухів) та артилерії (сім вибухів). Обстрілів зазнали Краснопільська та Юнаківська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська, Зноб-Новгородська громади. Без наслідків.

У Дніпропетровській вночі ворог знову тероризував Нікопольський район. По району рашисти били двічі; артилерійський вогонь відкрила по Мирівській та Марганецькій громадах. Минулося без постраждалих. 25 артилерійських снарядів за вчорашній день випустив агресор по Нікопольському району. Ще три боєприпаси скинув з БпЛА. Бив по Нікополю та Марганецькій громаді. Загиблих і постраждалих немає.

У Донецькій по населених пунктах області росіяни здійснили 13 обстрілів. Під вогнем рашистів – сім населених пунктів: Авдіївка (житловий сектор, дитячий садочок), Курахове (район території Курахівської ТЕС), Торецьк (житловий сектор), Курахівка – (житловий сектор, ЦЗФ "Курахівська" ДТЕК), Бердичі (житловий сектор), Майорськ (околиці населеного пункту); Переїзне (околиці населеного пункту). Пошкоджено 12 житлових будинків, дитячий садочок, два цивільних автомобілі, гараж, господарча споруда. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

У Луганській окупанти обстрілювали райони Невського та Білогорівки. По Стельмахівці та Серебрянському лісу загарбники вдарили з авіації.За добу противник здійснив 139 обстрілів (533 снаряди).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гранів, Бочкове, Вовчанськ. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки, Іванівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.Вчора ворог з артилерії обстріляв Новоосинове. Пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу Курилівки Куп'янського району пошкоджено чотири приватні будинки, гараж, господарчі споруди, потерпілих немає. Вчора ворог з FVP-дрона обстріляв Олександрівку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. В Козачій Лопані росіяни пошкодили чотири приватні будинки, літню кухню, гараж, сарай, паркан.

У Запорізькій ворог завдав 109 ударів по 22 населених пунктах. 100 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Лугівського, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Ворог здійснив шість БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Новоданилівці й Малих Щербаках, авіаційний удар по Новодарівці та двічі обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку. Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ворожий БпЛА Shahed-131/136. Цієї ночі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по Дмитрівці Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу росіяни здійснили 119 обстрілів (638 снарядів), з них по Херсону – 13 обстрілів (91 снарядів). Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області. Вчора внаслідок обстрілів передмістя Херсона поранень зазнала 42-річна жінка. Внаслідок артилерійського обстрілу Антонівки травми отримала 51-річна жінка. російська армія вбила літнього жителя Берислава. Вчора окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею – 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям. Опівдні росіяни масованим вогнем вкрили Чорнобаївку. Попередньо, обстріл вівся касетними боєприпасами. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість десятків житлових будинків та господарських споруд. Від отриманих травм загинули двоє людей. Ще пʼятеро місцевих жителів – поранені. Їм надається необхідна медична допомога. Внаслідок ворожого обстрілу Львового поранень зазнав 50-річний чоловік. Також вчора росіяни обстріляли Херсон. Поранень зазнала 39-річна жінка, постраждали двоє дітей. До лікарні доставили 15-річного хлопчика та його 11-річну сестричку. Зараз дітям надають всю необхідну медичну допомогу. За добу по області три людини загинули, ще 11 – дістали поранення, з них двоє – діти.

Хмельницька ОВА вранці повідомляла про роботу ППО в області.

Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59 та три ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено.