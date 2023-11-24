Авдіївка зазнала за добу 5 ворожих атак: пошкоджені багатоповерхівка та дитячий садок

За минулу добу, 23 листопада, ворог обстріляв 7 населених пунктів Донецької області. Пошкоджені 17 цивільних об’єктів, поранення дістав цивільний.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Атак ворога зазнали міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, селища Курахівка, села Бердичі, Майорськ, Переїзне. Пошкоджено 17 цивільних об’єктів: 12 житлових будинків, дошкільний навчальний заклад, господарчу споруду, гараж, автомобілі. Внаслідок ворожих обстрілів у селі Переїзне поранено цивільну особу.

На Торецьк росіяни скинули авіабомбу "ФАБ-500", а також накрили місто з артилерії. Пошкоджено 9 приватних будинків, автомобіль. Попередньо – без постраждалих.

Внаслідок артобстрілу в Курахівці пошкоджено 2 оселі, господарча споруда, гараж. Авдіївка зазнала 5 ворожих атак. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок і дитячий садок.

Нагадаємо, впродовж доби 22 листопада російська армія вбила у Донецькій області двох людей. Під ворожими ударами перебували 9 населених пунктів. Пошкоджено 15 цивільних об’єктів.