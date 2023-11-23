Окупанти обстріляли за добу 9 населених пунктів Донеччини та вбили двох людей

Упродовж минулої доби, 22 листопада, російська армія вбила у Донецькій області двох людей. Під ворожими ударами перебували 9 населених пунктів.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, ворог бив по містам Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, смт Очеретине, Північне, Майорське, селам Бердичі, Новоселівка Перша, Новоукраїнка.

Пошкоджено 15 цивільних об’єктів: 9 житлових будинків, завод, котельню, станцію телекомунікаційного зв’язку, кафе, ЛЕП. Авдіївка пережила 6 ворожих атак. Поранено людину. Пошкоджено 6 багатоповерхових будинків, завод, критичну інфраструктуру.

З артилерії окупанти гатили по Торецьку. Снаряди влучили в котельню та багатоквартирний будинок. Внаслідок артобстрілу є загиблі у Часовому Яру та Північному.

Нагадаємо, протягом доби 21 листопада росіяни 9 разів обстріляли Донецьку область. Внаслідок ворожих атак пошкоджені житлові будинки. Минулося без постраждалих.