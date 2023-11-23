Росія не вивела жодного ракетоносія у Чорне море

В Азовському та Середземному морях також немає ракетоносіїв.

Станом на ранок 23 листопада Росія тримала у Чорному морі два військові кораблі, ракетоносії відсутні.

Про це повідомляє у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

По одному ворожому кораблю перебуває в Азовському та Середземному морях. Російські носії крилатих ракет "Калібр" в Азовському та Середземному морях відсутні.

Нагадаємо, за словами керівниці об’єднаного пресцентру ОК Південь Наталії Гуменюк, росіяни вже накопичили понад 800 ракет для енергетичного терору України.

Раніше про накопичення РФ ракет повідомляла й розвідка. За даними ГУР, окупанти виробляють приблизно 100 ракет щомісяця.