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Росія не вивела жодного ракетоносія у Чорне море

В Азовському та Середземному морях також немає ракетоносіїв.

Росія не вивела жодного ракетоносія у Чорне море
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Станом на ранок 23 листопада Росія тримала у Чорному морі два військові кораблі, ракетоносії відсутні.

Про це повідомляє у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

По одному ворожому кораблю перебуває в Азовському та Середземному морях. Російські носії крилатих ракет "Калібр" в Азовському та Середземному морях відсутні.

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Нагадаємо, за словами керівниці об’єднаного пресцентру ОК Південь Наталії Гуменюк, росіяни вже накопичили понад 800 ракет для енергетичного терору України.

Раніше про накопичення РФ ракет повідомляла й розвідка. За даними ГУР, окупанти виробляють приблизно 100 ракет щомісяця.

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