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Окупанти 65 разів за добу обстріляли Херсонщину та вбили людину

По Херсону ворог випустив 29 снарядів.

Окупанти 65 разів за добу обстріляли Херсонщину та вбили людину
Фото: Олександр Прокудін

За минулу добу, 22 листопада, противник здійснив 65 обстрілів території Херсонської області, випустивши 287 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 29 снарядів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводів, навчальний заклад, медичну установу та магазин у Херсоні.

Через російську агресію загинула людина, ще один мирний житель дістав поранення.

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Нагадаємо, вчора близько 17:00 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли середмістя Херсона. Окупанти влучили у житлові будинки, пошкодили будівлю закладу цивільної інфраструктури. Є загиблий.

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