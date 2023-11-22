Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
ГоловнаСуспільствоЖиття

Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності , - ДПСУ

Держприкордонслужба закликає не поширювати неправдиві повідомлення.

Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності , - ДПСУ
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДПСУ

Інформація про мінування кордону України з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що в інтернеті з’явилось відео, де людина в військовій формі із закритим обличчям називає себе військовослужбовцем ЗСУ та повідомляє, що отримала наказ на мінування територій біля кордону з Угорщиною.

Підписуйтесь на наш Google News

Це відео поширюється із коментарями, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ.

ДПСУ закликає не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію.

Як раніше повідомлялось, прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон. Разом з поплічником і двома неповнолітніми вона переправляла чоловіків через українсько-угорський кордон за 3800 доларів з кожного.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies