Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності , - ДПСУ

Інформація про мінування кордону України з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що в інтернеті з’явилось відео, де людина в військовій формі із закритим обличчям називає себе військовослужбовцем ЗСУ та повідомляє, що отримала наказ на мінування територій біля кордону з Угорщиною.

Це відео поширюється із коментарями, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ.

ДПСУ закликає не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію.

Як раніше повідомлялось, прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон. Разом з поплічником і двома неповнолітніми вона переправляла чоловіків через українсько-угорський кордон за 3800 доларів з кожного.