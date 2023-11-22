Очільник Пентагону: Україна повернула собі вже 50% раніше втраченої території

Україна повернула собі 50%території, втраченої з лютого 2022 року.

Про це на нинішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, цитує його сайт американського відомства.

Міністр зауважив, що "з часу мого останнього візиту до Києва у квітні 2022 року вони (українці) продовжують хоробро боротися з російською агресією".

"Хотілося ще раз на власні очі переконатися у стійкості українського народу, який твердо стоїть перед нападами... Упродовж понад 20 місяців народ України демонстрував світові силу вільного народу, здатного протистояти агресії Путіна", – сказав Остін.

Очільник Пентагону наголосив, що Сполучені Штати "цілком здатні продовжувати рішучу підтримку України, навіть коли ми підтримуємо Ізраїль у годину потреби".

Нагадаємо, Генштаб зранку 22 листопада повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Також українські бійці утримують позиції на плацдармах на лівому березі Дніпра Херсонської області.