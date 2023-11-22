Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
ГоловнаСуспільствоВійна

Очільник Пентагону: Україна повернула собі вже 50% раніше втраченої території

"Упродовж понад 20 місяців народ України демонстрував світові силу вільного народу, здатного протистояти агресії Путіна", - наголосив Ллойд Остін.

Очільник Пентагону: Україна повернула собі вже 50% раніше втраченої території
Ллойд Остін
Фото: EPA

Україна повернула собі 50%території, втраченої з лютого 2022 року.

Про це на нинішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, цитує його сайт американського відомства.

Міністр зауважив, що "з часу мого останнього візиту до Києва у квітні 2022 року вони (українці) продовжують хоробро боротися з російською агресією". 

"Хотілося ще раз на власні очі переконатися у стійкості українського народу, який твердо стоїть перед нападами... Упродовж понад 20 місяців народ України демонстрував світові силу вільного народу, здатного протистояти агресії Путіна", – сказав Остін.

Очільник Пентагону наголосив, що Сполучені Штати "цілком здатні продовжувати рішучу підтримку України, навіть коли ми підтримуємо Ізраїль у годину потреби".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, Генштаб зранку 22 листопада повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Також українські бійці утримують позиції на плацдармах на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies