Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні створили робочу групу з розроблення правопису кримськотатарської мови

Використають алфавіт цієї мови на основі латинської графіки.

В Україні створили робочу групу з розроблення правопису кримськотатарської мови
Фото: Суспільне Крим

В Україні створили робочу групу з розроблення правопису кримськотатарської мови.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На засіданні Національної комісії з питань кримськотатарської мови обговорили стан реалізації проєкту правопису кримськотатарської мови з використанням алфавіту цієї мови на основі латинської графіки.

До складу робочої групи увійшли мовознавці, а також представники наукової спільноти від кримськотатарського народу. Вони працюватимуть над розробленням офіційного правопису на основі латинського алфавіту. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що відповідно до розпорядження Кабміну проєкт правопису мають розробити до 30 вересня 2024 року. Відповідальними за розроблення правопису визначили ДЕСС та Міносвіти.

Цьогоріч у березні відбулось перше засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови, де йшлося про можливість створення робочої групи з питань правопису. 

До цього громадська організація QIRI'M YOUNG розпочала роботу над проєктом Національного корпусу кримськотатарської мови.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies