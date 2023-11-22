Використають алфавіт цієї мови на основі латинської графіки.

В Україні створили робочу групу з розроблення правопису кримськотатарської мови.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На засіданні Національної комісії з питань кримськотатарської мови обговорили стан реалізації проєкту правопису кримськотатарської мови з використанням алфавіту цієї мови на основі латинської графіки.

До складу робочої групи увійшли мовознавці, а також представники наукової спільноти від кримськотатарського народу. Вони працюватимуть над розробленням офіційного правопису на основі латинського алфавіту.

Нагадаємо, що відповідно до розпорядження Кабміну проєкт правопису мають розробити до 30 вересня 2024 року. Відповідальними за розроблення правопису визначили ДЕСС та Міносвіти.

Цьогоріч у березні відбулось перше засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови, де йшлося про можливість створення робочої групи з питань правопису.

До цього громадська організація QIRI'M YOUNG розпочала роботу над проєктом Національного корпусу кримськотатарської мови.