Для захисту кримськотатарської мови в першу чергу необхідно розробити правопис, - Верещук

В понеділок, 6 березня, відбулось перше засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

“Кримськотатарська мова – це унікальне культурне надбання, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. І саме ми зобов’язані її зберегти. Зараз маємо сфокусуватися на тих напрямах, які дають реальні результати. Першочергово – розробити правопис і нормативно-правову базу для його офіційного затвердження. Це має стати сигналом окупантам в Криму, що Україна не допустить зникнення кримськотатарської. Ми докладемо максимум зусиль для її розвитку, в тому числі через діяльність Нацкомісії, сказала віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Учасники засідання обговорили можливість створення робочої групи з питань правопису кримськотатарської мови. Очікується, що до її складу увійдуть мовознавці, які працюватимуть над розробкою офіційного правопису кримськотатарської мови на основі латинського алфавіту.

В свою чергу, затвердження правопису має посилити авторитет кримськотатарської мови й сприятиме її популяризації в Україні та світі.

Нагадаємо, громадська організація QIRI'M YOUNG розпочала роботу над проєктом Національного корпусу кримськотатарської мови.