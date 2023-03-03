Музей Ханенків відкриває виставку “Тим часом”

Покажуть роботи художників, які допомагали музею протягом 2022 року.

10 березня Музей мистецтв ім.Варвари і Богдана Ханенків відкриває виставку “Тим Часом в Домі Ханенків” під кураторством Катерини Лібкінд. Про це повідомила пресслужба музею.

Виставка заповнить усі музейні зали, що стоять без експонатів від початку повномасштабного вторгнення РФ. Експозиція представить роботи групи художників, яка допомагала музею із поточними завданнями щодо убезпечнення колекції, захисту приміщень та полагодження наслідків бомбардувань (Андрій Бойко, Олександр Довгий, Андрій Сідоркін, Олексій Романенко, Богдан Бунчак, Віктор Боровик, Валентин Радченко, Олексій Шмурак, Роман Михайлов, Станіслав Туріна, Ігор Македон, Добриня Іванов, Тарас Ковач, Діма Казаков).

За словами організаторів, проєкт кожного з митців є рефлексією на події війни, на їхній зв’язок із попередніми війнами, на долі музеїв під час повномасштабного вторгнення, а також на історію Музею Ханенків, пов’язану із історією всього міста, всієї країни та історією світового мистецтва в цілому.

Фото: Музей Ханенків Монтаж виставки

Виставка триватиме з 11 березня по 30 квітня 2023 року. Відкриття 10 березня о 17:00, вхід на відкриття вільний.

Проєкт підтримали ГО “Музей сучасного мистецтва” у рамках співпраці Ukrainian Emergency Art Fund та Teiger Foundation.

Нагадаємо, 10 жовтня 2022 російські обстріли пошкодили будівлю Музею Ханенків. Також в цей день постраждали Музей Шевченка та Флармонія.