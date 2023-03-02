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Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського

Слідом за Оленою Корчовою обіцяє звільнитись композиторка Алла Загайкевич.

Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Фото: НМАУ

Професорка Національної музичної академії України, викладачка кафедри історії світової музики Олена Корчова звільнилась через те, що заклад відмовляється прибрати зі своєї назви ім’я російського композитора Петра Чайковського. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Вільна. Від сорому "чайковського миру". Від гібридності в стінах НМАУ. Від сліпої волі більшості. Від розмивання людських і професійних істин», – написала вона.

Олена Корчова викладала в НМАУ з 2000-го року.

Фото: FB Олена Корчова

Це рішення підтримала композиторка, викладачка кафедри композиції НМАУ Алла Загайкевич. “Вчора професор кафедри світової музики Олена Корчова звільнилася з НМАУ. На знак протесту проти малоросійського свавілля адміністрації, на знак єднання з українським свідомим суспільством. Звичайно, я - наступна. Я поруч. Заява готується,” - заявила Загайкевич. 

Нагадаємо, у червні 2022 викладачі київської консерваторії виступили проти рішення керівництва зберегти ім’я Чайковського у назві. До них приєднались студенти та випускники НМАУ. Утім адміністрація закладу відмовляється від перейменування.

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