Книжки про Джеймса Бонда перевидадуть у США без расистських фраз

Раніше у Британії образливі висловлювання прибрали з книжок Роальда Дала.

Романи Яна Флемінга відредагували у США, видаливши образливі висловлювання на адресу темношкірих людей. Про це повідомляє The Telegraph.

Серію книжок про Джеймса Бонда планують перевидати в квітні 2023 року до 70-річчя виходу “Казино рояль” – першої книги про агента 007.

Нове видання також супроводжуватиметься застереженням: «Ця книжка була написана в той час, коли терміни та погляди, які сучасні читачі могли б вважати образливими, були звичним явищем. У цьому виданні внесено низку правок, але зміст передано якомога ближче до оригінального тексту та періоду».

Ian Fleming Publications, компанія, яка володіє правами на твори письменника, зазначила, що вони видалили кілька окремих слів або замінили їх на більш прийнятні сьогодні терміни. Зокрема, переробили або видалили деякі описи темношкірих людей, а також видалили майже всі вживання образливого слова на їх позначення.

Фото: guardian

Раніше подібна доля спіткала й іншого письменника: видавництво PuffinBooks у новому виданні творів Роальда Дала деякі уривки тексту зазнали змін. Тоді інклюзивні правки отримали книжки “Чарлі та шоколадна фабрика”, “Матильда” і “Відьми” – з творів прибрали описи, які можуть бути образливими для читачів. Зокрема правки стосувались описів ваги, статі, раси й психічного здоров’я персонажів. Видання “Читомо” наводить такі зміни:



Августус Ґлуп, антагоніст Чарлі у книжці «Чарлі й шоколадна фабрика» тепер не «надзвичайно товстий», а просто «величезний»;

у новому виданні «Відьом» героїня, яка видає себе за звичайну жінку, може працювати «провідною науковицею або керувати бізнесом», а не «касиркою у супермаркеті або друкувати листи для бізнесмена»;

слово «чорний» вилучили з опису жахливих тракторів у «Незрівнянному містері Фоксі». Тепер ці машини просто «вбивчі, брутальні на вигляд монстри»;

вираз «батьки і матері» замінили на гендерно-нейтральне parents («батьки»).

Проте інші видавці США та Європи вирішили не змінювати тексти письменника вслід за PuffinBooks. Про це заявило аериканське видавництво Penguin Young Readers, нідерландське н Dahl’s De Fonte і французьке Gallimard.

Нагадаємо, в Австрії заснували перше українське видавництво – "Видавництво вільних людей". Книжки видаватимуть українською та німецькою мовами.