У Києві пройде фестиваль “Тиждень австрійського кіно”

Покази відбудуться з 30 березня по 5 квітня в кінотеатрі “Жовтень”.

Після річної перерви, у столичному кінотеатрі “Жовтень” з 30 березня по 5 квітня 2023 пройде фестиваль “Тиждень австрійського кіно”. Про це повідомила пресслужба кінокомпанії «Артхаус Трафік».

У 2022 році фестиваль не відбувся через російське вторгнення в Україну, однак цьогоріч організатори прийняли рішення відновити фестиваль.

За словами організаторів, у програму “Тижня австрійського кіно” увійдуть найбільш знакові австрійські прем’єри останніх років. Зокрема, глядачі зможуть побачити фільм “Ріміні” австрійського кінорежисера Уріха Зайдля. Стрічка розповідає про колись відомого співака, який зараз підробляє в готелі розважаючи туристів, проте його життя змінюється після появи дорослої доньки, яку він колись покинув. Світова прем’єра картини відбулася на торішньому Берлінале, а на фестивалі Diagonale «Ріміні» відзначили Призами за Найкращі ігровий фільм та костюми.

Фестиваль проводять Австрійський культурний форум у Києві та Австрійське бюро кооперації у Львові спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік»

Нагадаємо, австрійський ICOM відмовився від співпраці з ICOM Росії, виразив протест стосовно пограбування Росією українських музеїв та висловив засудження російських колег-музейників, які підтримують це пограбування.