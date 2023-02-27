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У Києві пройде фестиваль “Тиждень австрійського кіно”

Покази відбудуться з 30 березня по 5 квітня в кінотеатрі “Жовтень”. 

У Києві пройде фестиваль “Тиждень австрійського кіно”
Фото: Артхаус Трафік

Після річної перерви, у столичному кінотеатрі “Жовтень” з 30 березня по 5 квітня 2023 пройде фестиваль “Тиждень австрійського кіно”. Про це повідомила пресслужба кінокомпанії «Артхаус Трафік». 

У 2022 році фестиваль не відбувся через російське вторгнення в Україну, однак цьогоріч організатори прийняли рішення відновити фестиваль.

За словами організаторів, у програму “Тижня австрійського кіно” увійдуть найбільш знакові австрійські прем’єри останніх років. Зокрема, глядачі зможуть побачити фільм “Ріміні” австрійського кінорежисера Уріха Зайдля. Стрічка розповідає про колись відомого співака, який зараз підробляє в готелі розважаючи туристів, проте його життя змінюється після появи дорослої доньки, яку він колись покинув. Світова прем’єра картини відбулася на торішньому Берлінале, а на фестивалі Diagonale «Ріміні» відзначили Призами за Найкращі ігровий фільм та костюми. 

Фестиваль проводять Австрійський культурний форум у Києві та Австрійське бюро кооперації у Львові спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік»

Нагадаємо, австрійський ICOM відмовився від співпраці з ICOM Росії, виразив протест стосовно пограбування Росією українських музеїв та висловив засудження російських колег-музейників, які підтримують це пограбування.

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