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Вийшов трейлер фільму про російсько-українську війну “Життя на межі”

Стірчка виходить в український прокат з 16 березня.

Трейлер фільму “Життя на межі” доступний для перегляду. Про це повідомила команда стрічки.

Автори фільму – українські ветерани – режисер Павло Пелешок та продюсер Юрко Іванишин. Їхній попередній фільм “Зима у вогні” у 2016-му було номіновано на “Оскар” як “Найкращий документальний повнометражний фільм”. 

“Життя на межі” – фільм про становлення й розвиток українського спротиву від подій Революції Гідності до повномасштабної війни росії проти України. Стрічка показує, як після міжнародного успіху фільму “Зима у вогні” Павло та Юрко прямо з окопів вирушають до Лос-Анджелеса на церемонію “Оскар”. Будучи на війні з 2014 року – одразу після Революції Гідності, коли в Україні зародився рух спротиву, впродовж років ветерани боронять Україну від російської агресії та продовжують знімати свою реальність, таку далеку для іншого світу. 

З уламків спогадів та власного кіноархіву ветерани Павло та Юрко збирають мозаїку причин та наслідків, з яких складається сьогоднішня російсько-українська війна - від кінця 2013 року до сьогодні. Автори пішли добровольцями на фронт, побували в гарячих точках Донбасу. І весь цей час продовжували творити, аби показати світові правду про жахливу війну, яка стала можлива у XXI столітті.

Нагадаємо, світова прем’єра стрічки “Життя на межі” відбулась наприкінці минулого року в Берліні, у грудні 2022-го фільм показали в Києві. Із 16 березня стрічка виходить в український прокат

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