Литовський ICOM приєднався до бойкоту Росії

Об’єднання музеїв (ICOM) Литви прийняло рішення бойкотувати ICOM Росії. Таке повідомлення з’явилось на фб-сторінці литовського ICOM.

Рішення про бойкот правління ICOM Литви прийняло одноголосно. “З початку війни проти України ICOM Литви бойкотує Російський національний комітет і більше не співпрацює з ICOM Росії, відтепер ICOM Литви не братиме участі в жодних заходах з представниками ICOM Росії чи колегами з російських музеїв. ICOM Литви також закликає до призупинення діяльності Російського національного комітету на міжнародному рівні та схвалює крок щодо повного припинення співпраці з ICOM Росії та виключення Російського національного комітету з глобальної асоціації,” - йдеться у повідомленні.

Крім цього, ICOM Литви висловив засудження російських музеїв, які підтримують пограбування українських музеїв російськими збройними силами РФ, та оголосив про готовність підтримувати українські музеї та музейників до перемоги України у цій війні.

Нагадаємо, це вже четверта подібна заява від національного об’єднання музеїв. На початку березня 2022 ICOM Польщі виступив із закликом негайно припинити членство Росії в міжнародному ICOM. Майже рік потому, на початку лютого 2023 рішення про бойкот ICOM Росії прийняв ICOM Німеччини. Німецькі музейники також відмовились від будь-якої співпраці з російськими музеями. В кінці лютого 2023 від співпраці з російським ICOM відмовились колеги з Австрії, але, водночас, вони висловили солідарність “з усіма демократичними та ліберальними установами, музеями та окремими особами в Росії, які чинять опір війні”.