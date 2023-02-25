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Для боротьби з дезертирством окупанти відправили на Бахмутський напрямок 200 спецпризначенців, - Генштаб

При цьому в Чечні продовжується примусова мобілізація.

Для боротьби з дезертирством окупанти відправили на Бахмутський напрямок 200 спецпризначенців, - Генштаб
Полонений росіянин
Фото: Скріншот з відео

Для боротьби з дезертирством окупанти відправили на Бахмутський напрямок 200 спецпризначенців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“В Чеченській республіці російської федерації продовжується примусова мобілізація”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу, 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення “ахмат”.

Нагадаємо, Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів. Крім того, знищено 12 танків, 9 ББМ та 10 артилерійських систем. 

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