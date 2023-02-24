Я не втомився від війни
Я не втомився від війни
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
ГоловнаСуспільствоВійна

Більше 100 снарядів за день росіяни випустили по Нікопольщині

Дніпропетровщину обстрілювали з важкої артилерії та “Градів”.

Більше 100 снарядів за день росіяни випустили по Нікопольщині
Фото: Telegram/Микола Лукашук

Сьогодні, 24 лютого, російські окупанти цілий день обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області з важкої артилерії та “Градів”. По мирних населених пунктах було випущено понад 100 снарядів. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“В цілому російська окупаційна армія обстріляла район сім разів. Під ударом опинилися три громади – Мирівська, Марганецька та Нікопольська”, - написав він. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Внаслідок обстрілів загиблих та постраждалих немає.

Наразі наслідки атак уточнюються.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни обстріляли на Сумщині цивільне маршрутне таксі. В результаті було поранено чотирьох осіб. Також вороги вдарили по дитсадку Херсона, спалахнула пожежа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також