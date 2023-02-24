Більше 100 снарядів за день росіяни випустили по Нікопольщині

Дніпропетровщину обстрілювали з важкої артилерії та “Градів”.

Сьогодні, 24 лютого, російські окупанти цілий день обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області з важкої артилерії та “Градів”. По мирних населених пунктах було випущено понад 100 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“В цілому російська окупаційна армія обстріляла район сім разів. Під ударом опинилися три громади – Мирівська, Марганецька та Нікопольська”, - написав він.

Внаслідок обстрілів загиблих та постраждалих немає.

Наразі наслідки атак уточнюються.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни обстріляли на Сумщині цивільне маршрутне таксі. В результаті було поранено чотирьох осіб. Також вороги вдарили по дитсадку Херсона, спалахнула пожежа.