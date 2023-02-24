На деокупованих територіях Харківщини майже 170 людей підірвались на вибухових пристроях

У Харківській області на звільнених від росіян територіях на мінах або інших вибухових пристроях підірвалися майже 170 людей.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

“Після деокупації росіяни залишили нам так звані “подарунки” – міни або вибухові пристрої, на яких підірвалось 169 осіб. Більшість із них 136 - цивільні особи, 34 з яких загинули. Також поранено 8 поліцейських вибухотехніків, 24 працівники ДСНС, 5 з яких загинули, поранено працівника вибухотехнічної служби НАБУ”, - розповів Фільчаков.

В свою чергу, голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вважає, що навесні кількість підривів може стати більшою.

Ситуація може погіршитись, на його думку, оскільки з приходом весни багато людей поїдуть на дачі, а більшість дачних ділянок, що розташовані в Чугуївському, Балаклійському, Харківському районах заміновані.

Нагадаємо, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмі Харківської області підірвався місцевий мешканець.