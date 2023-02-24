Ердоган раніше не зміг посадити Путіна за стіл переговорів. А зараз він вважає, що може. Зараз ми не можемо, – президент України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган до повномасштабного вторгнення Росії в Україну хотів посадити президента РФ Володимира Зеленського за стіл переговорів.

Він хотів, але не зміг. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресконференції.

"Він (Ердоган – Ред.) знає мою позицію. Я звертався до нього, ще до війни я йому говорив, що посадіть Путіна за стіл. Я говорив багатьом. За стіл перемовин, не можна допустити ризику повномасштабної війни. Він не зміг тоді це зробити. І не тільки він. Він не зміг. А зараз він вважає, що він може. Зараз ми не можемо. Це (Путін – Ред.) не та вже людина. Там нема з ким говорити", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, неможливість переговорів із Путіним затверджена указом президента. Він також наголошував, що мирні переговори між Україною і Росією можливі тільки після того, як Володимир Путін виведе свої війська.