Росармія збільшує чисельність особового складу і наступає на 5 напрямках, - Генштаб

За добу окупанти завдали 18 авіаційних ударів, чотири з яких - баражуючими боєприпасами типу "Ланцет".

Основні зусилля Росія зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках і збільшує чисельність особового складу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби рашисти завдали 18 авіа ударів, з яких чотири - баражуючими боєприпасами типу "Ланцет". Також вороги здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Також Сили оборони знищили один ударний гелікоптер Мі-24 та 1 БпЛА "Ланцет".

За даними командування, ситуація на фронті станом на 18.00 24 лютого така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Єліне і Леонівка Чернігівської області; Іскриківщина, Волфине, Запсілля і Миропілля Сумської області, а також піддав вогневому впливу 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ та Бологівка;

оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Єліне і Леонівка Чернігівської області; Іскриківщина, Волфине, Запсілля і Миропілля Сумської області, а також піддав вогневому впливу 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ та Бологівка; на Куп’янському та Лиманському противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли по 14 районах населених пунктів. Серед них - Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області та Діброва і Білогорівка на Луганщині;

та противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли по 14 районах населених пунктів. Серед них - Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області та Діброва і Білогорівка на Луганщині; на Бахмутському окупанти продовжують атакувати позиції наших військ, здійснили декілька безуспішних наступів поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Берхівка та Залізнянське. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 15 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Озарянівка Донецької області;

окупанти продовжують атакувати позиції наших військ, здійснили декілька безуспішних наступів поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Берхівка та Залізнянське. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 15 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Озарянівка Донецької області; на Авдіївському та Шахтарському противник вів наступ в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар’їнка – успіху не мав. Артилерійські обстріли зафіксовано поряд 16 населених пунктів. Зокрема це - Авдіївка, Водяне, Золота Нива, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області;

та противник вів наступ в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар’їнка – успіху не мав. Артилерійські обстріли зафіксовано поряд 16 населених пунктів. Зокрема це - Авдіївка, Водяне, Золота Нива, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я Запорізької області;

вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я Запорізької області; на Херсонському від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 27 населених пунктів Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро, включаючи Дудчани, Берислав, Веселе, Тягинку, Антонівку та Херсон.

Нагадаємо, 24 лютого окупанти обстрілюють з “Градів” район Часового Яру. Минулої доби росіяни накрили вогнем 17 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені.