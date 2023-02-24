Є поранений, а також пошкоджені будівлі.

Сьогодні, 24 лютого, окупанти обстрілюють з “Градів” район Часового Яру.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Росіяни здійснюють обстріли на Донеччині, під їх прицілом, зокрема Часів Яр. Території громади були обстріляні із застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ “Град”. Більшість прильотів були між містом та селом Калинівка”, - йдеться в повідомленні.

За його даними, є поранений, а також пошкоджені будівлі.

Нагадаємо, минулої доби росіяни обстріляли 17 населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені. Пошкоджені будинки і адміністративні будівлі.