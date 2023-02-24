Ще одного експоліцейського Харківщини підозрюють у колабораціонізмі

Заочно повідомлено про підозру колишньому черговому сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, експоліцейський під час окупації смт Шевченкове добровільно обійняв посаду «и. о. старшего следователя следственного отдела» у псевдоправоохоронному органі.

Згодом колаборант став працювати у фейковому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области» на посаді «старшего дознавателя группы дознания Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».

Зазначається, що щомісячно за віддану роботу на окупаційну владу підозрюваний отримував 60 тисяч російських рублів.

Нагадаємо, нещодавно СБУ знешкодила агентуру ФСБ, яка “наводила” російські ракети на лікарні у південних регіонах України. Під час оперативних дій затримано 6-х російських агентів.