​90% українців вважають, що треба завдавати ударів по Росії, - опитування

90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії. Водночас є певна відмінність у поглядах, які саме об’єкти потрібно вражати.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Так, 38% вважають, що завдавати удари необхідно лише по військових об’єктах і майже стільки ж (39%) говорять про військові об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури.
13% респондентів вважають що удари мають завдаватися по взагалі всіх об’єктах, в т.ч. по населенню, як це робить сама Росія.
Лише 7% респондентів не підтримують завдання ударів по РФ.
Деякі українці вважають, що завдання ударів може призвести до ескалації війни, інші вважають, що це робити необхідно.
У регіональному вимірі, результати опитування свідчать, що у всіх регіонах України абсолютна більшість (89-92%) підтримують завдання ударів по території Росії. При цьому навіть серед респондентів, які готові до поступок заради припинення війни, 79% вважають, що необхідно завдавати удари по території РФ.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна має право знищувати об'єкти в Росії, які є загрозою для національної безпеки.