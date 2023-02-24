​90% українців вважають, що треба завдавати ударів по Росії, - опитування

Є певна відмінність у поглядах, які саме об’єкти потрібно вражати.

90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії. Водночас є певна відмінність у поглядах, які саме об’єкти потрібно вражати.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, 38% вважають, що завдавати удари необхідно лише по військових об’єктах і майже стільки ж (39%) говорять про військові об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури.

13% респондентів вважають що удари мають завдаватися по взагалі всіх об’єктах, в т.ч. по населенню, як це робить сама Росія.

Лише 7% респондентів не підтримують завдання ударів по РФ.

Деякі українці вважають, що завдання ударів може призвести до ескалації війни, інші вважають, що це робити необхідно.

У регіональному вимірі, результати опитування свідчать, що у всіх регіонах України абсолютна більшість (89-92%) підтримують завдання ударів по території Росії. При цьому навіть серед респондентів, які готові до поступок заради припинення війни, 79% вважають, що необхідно завдавати удари по території РФ.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна має право знищувати об'єкти в Росії, які є загрозою для національної безпеки.