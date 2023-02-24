У річницю великої війни ВРУ денонсувала всі морські угоди з РФ

Рада також звернулася до світу щодо засудження агресора. На засіданні парламенту 24 лютого були присутні іноземні делегації.

У річницю великої війни Верховна Рада денонсувала всі морські угоди з РФ.

Про це LB повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«У річницю війни Парламент проголосував декілька заяв до міжнародних партнерів:— Звернення до парламентів і урядів демократичних держав та міжнародних організацій з нагоди річниці початку повномасштабної загарбницької війни РФ проти України - (за — 313);— Звернення до національних парламентів держав-учасниць першого Парламентського саміту Кримської платформи з нагоди 9-ої річниці спроби анексії та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (за — 330);— Звернення до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців про порушення РФ міжнародних договорів (конвенцій), що мають ознаки геноциду проти українського народу (за — 330);

Також Верховна Рада денонсувала всі морські договори з РФ:

«Проголосували за денонсації Договору між Україною та рф про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки (за — 303). Та про вихід з Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (за — 305)».

Нагадаємо, нардепи пропонують надати гарантії компенсації ризиків суден в рамках «Зернового коридору» на 20 млрд грн. Порядок використання цих коштів має розробити Кабінет міністрів України.