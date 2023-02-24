Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаПолітика

​​Рада припинила повноваження екснардепів ОПЗЖ Королевської, Солода та Волошина

За інформацією ЗМІ, Королевська та Солод перебувають в ОАЕ, а Волошин виїхав з України ще до повномасштабного вторгення Росії.

​​Рада припинила повноваження екснардепів ОПЗЖ Королевської, Солода та Волошина
Фото: Макс Левин

Верховна Рада України на засіданні 24 лютого проголосувала за три постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів колишньої фракції ОПЗЖ.

За припинення депутатських повноважень Наталії Королевської проголосували 332 нардепів.

За припинення повноважень чоловіка Королевської та колишнього члена ОПЗЖ Юрія Солода проголосували 325 нардепів.

За припинення повноважень Олега Волошина проголосували 330 депутатів.

Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, що всі троє написали заяви про дострокове складання повноважень. Хоча підставою також могла бути стаття 81, пункт 4 Конституції, що передбачає позбавлення мандату у разі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України. За інформацією у ЗМІ, Королевська та Солод перебувають в ОАЕ. А Волошин виїхав з України ще до повномасштабного вторгення Росії.

Раніше у Верховній Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів під зверненням до глави парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також