​​Рада припинила повноваження екснардепів ОПЗЖ Королевської, Солода та Волошина

За інформацією ЗМІ, Королевська та Солод перебувають в ОАЕ, а Волошин виїхав з України ще до повномасштабного вторгення Росії.

Верховна Рада України на засіданні 24 лютого проголосувала за три постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів колишньої фракції ОПЗЖ.

За припинення депутатських повноважень Наталії Королевської проголосували 332 нардепів.

За припинення повноважень чоловіка Королевської та колишнього члена ОПЗЖ Юрія Солода проголосували 325 нардепів.

За припинення повноважень Олега Волошина проголосували 330 депутатів.

Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, що всі троє написали заяви про дострокове складання повноважень. Хоча підставою також могла бути стаття 81, пункт 4 Конституції, що передбачає позбавлення мандату у разі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України. За інформацією у ЗМІ, Королевська та Солод перебувають в ОАЕ. А Волошин виїхав з України ще до повномасштабного вторгення Росії.

Раніше у Верховній Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів під зверненням до глави парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій.