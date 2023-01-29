Королевська, Солод і Волошин написали заяви про складання депутатських мандатів, – ЗМІ

Представники ОПЗЖ у Верховній Раді повинні піти з парламенту, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які входили до колишньої фракції ОПЗЖ, написали заяви на складання мандатів народних депутатів.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на колишнього співголову партії та фракції ОПЗЖ Юрія Бойка.

Крім того, заяву на складання мандату написав депутат Олег Волошин.

Раніше джерела LB.ua повідомляли про те, що кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів через наявність російських паспортів. Мова йшла про депутатів Олександра Пономарьова, Наталію Королевську, Юрія Солода і Олега Волошина.

Нагадаємо, у Верховній Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів під зверненням до глави парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій.

Секретар РНБО Олексій Данілов говорив про те, що представники ОПЗЖ у Верховній Раді повинні піти з парламенту, оскільки саме вони привели в Україну війну, лобіювали інтереси Росії, а серед колаборантів в різних регіонах найбільше представників саме цієї політичної сили.