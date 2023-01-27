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Тищенка виключили з фракції "Слуга Народу"

Напередодні його виключили також з однойменної політичної партії.

Тищенка виключили з фракції "Слуга Народу"
Фото: facebook/Слуга Народу

Народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга Народу". Напередодні його виключили також з однойменної політичної партії.

Про це повідомила у Telegram речниця фракції Юлія Палійчук.

"За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга Народу»", - написала вона.

Нагадаємо, напередодні Тищенка через візит до Таїланду виключили одразу з партії. Учора стало відомо, що нардеп організовує у Таїланді зустріч із представниками української громади. Про це повідомили в українському посольстві. Зустріч була анонсована трохи більше ніж за добу від запланованої дати.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що не відправляв Тищенка у відрядження до Таїланду. 

"Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував", - написав Стефанчук у фейсбуці. А голова  фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував виключення Тищенка з лав фракції.

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