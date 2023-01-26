Політична облога Чернігова шкодить усій країні, - Кличко підтримає Атрошенка в суді під час розгляду апеляції

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко їде до Львова, щоб бути присутнім на засіданні Львівського апеляційного суду під час розгляду справи мера Чернігова Владислава Атрошенка. В цьому суді буде вирішуватися доля не лише однієї людини, а всього місцевого самоврядування України, заявив Віталій Кличко.

«Мери міст, представники місцевого самоврядування, команда Асоціації міст України виступили на підтримку Владислава Атрошенка та захист місцевого самоврядування в країні. Бо зараз в суді вирішується доля не лише однієї людини, мера міста, а й захист всього місцевого самоврядування, а також результатів волевиявлення чернігівців. Тому ми будемо присутні на засіданні при розгляді апеляції. Політична облога Чернігова шкодить усій країні та має закінчитися. Сьогодні, коли місцева влада бореться з безліччю викликів, всі повинні працювати спільно. Без жодних політичних протиборств», - заявив Віталій Кличко.

Він висловив впевненість, що апеляційний суд «буде керуватися законом, а не політичними вказівками» і скасує рішення Яворівського суду, яке позбавило мера Чернігова Владислава Атрошенка права керувати містом.

«Інакше це може стати небезпечним прецедентом, коли районні суди з іншого кінця країни фактично відміняють волю виборців 300-тисячного міста. Це неприпустимо. Мер Чернігова з першого дня широкомасштабного вторгнення Росії був з містом, з мешканцями, поряд із ЗСУ захищав місто. Місто вистояло, а мер Чернігова був нагороджений Президентом орденом «За мужність». Тому рішення суду про тимчасове відсторонення виглядає вкрай сумнівним», - наголосив Кличко.

Як відомо, 7 грудня 2022 року Яворівський районний суд ухвалив рішення про відсторонення мера Чернігова від посади на один рік через те, що водій Атрошенко в перші дні широкомасштабного російського наступу вивіз дружину мера з-під обстрілів, а міський голова залишився в місті. Юристи зазначили, що стаття, яка фігурує в матеріалах справи, передбачає покарання лише у вигляді штрафу. Чернігівська міська рада, Асоціація міст України, Комітет виборців України, рух "Чесно", інші громадські організації та експерти також критично висловилися щодо рішення суду першої інстанції. Рішення щодо Атрошенка вони пов’язують з політичним замовленням і наступом на місцеве самоврядування.

У п’ятницю, 27 січня, має відбутися засідання Львівського апеляційного суду, який розглядатиме апеляцію Атрошенка.