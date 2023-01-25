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Посли ЄС погодили продовження усіх економічних санкцій проти Росії на пів року

Мова йде про усі санкції, запроваджені  проти Росії з 2014 року.

Посли ЄС погодили продовження усіх економічних санкцій проти Росії на пів року
Фото: aa.com.tr

Посли ЄС затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти РФ за агресію проти України. Дія санкцій продовжена ще на 6 місяців.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк. 

"Посли ЄС офіційно дали "зелене світло" для продовження усіх економічних санкцій Євросоюзу проти Росії ще на шість місяців", - повідомив він.

Мова йде про всі економічні санкції, запроваджені  проти Росії з 2014 року.

Нагадаємо, через санкції експорт Німеччини до Росії впав на 45%. Натомість імпорт із РФ у Німеччину зріс на 11% - через високі ціни на нафту та газ.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його держава більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв

Десятки компаній зі Швейцарії, Італії та Німеччини допомагають РФ виробляти зброю в обхід санкцій. Всі ці компанії допомагають Росії виготовляти зброю, що використовується у війні проти України. І вони про це знають, але все одно не йдуть з російського ринку.

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