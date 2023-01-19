Німеччина більше не залежить від російських енергоносіїв, – міністр фінансів

Німеччина імпортувала з Росії близько половини споживаного газу і більше третини всієї нафти.

Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв. Про це в інтерв'ю BBC заявив міністр фінансів країни Крістіан Лінднер.

За словами Лінднера, Німеччина повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після російського вторгнення в Україну. Берлін знайшов нові джерела імпорту енергоносіїв попри те, що Росія перекрила газові крани в Європі, сказав Лінднер.

“Так, звичайно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоносіїв, але сьогодні вже не від імпорту з Росії, а від світових ринків”, – сказав він.

Раніше Німеччина імпортувала з Росії близько половини споживаного газу і більше третини всієї нафти.

Росія припинила поставки газу в країну в серпні, а Німеччина припинила імпорт російської нафти на початку цього року.

У гонитві за альтернативними джерелами енергії країна знову відкрила вугільні електростанції, відклала плани щодо закриття трьох атомних електростанцій, що залишилися в Німеччині, і збільшила потужності для зберігання природного газу, що імпортується з інших країн, таких як Норвегія та США.

Лінднер звернув увагу на швидкість, з якою в Німеччині було збудовано новий термінал для зрідженого природного газу – приблизно за вісім місяців.

Міністр фінансів Німеччини додав, що заплановано додаткові інвестиції в інфраструктуру. Він припустив, що інфляція в Німеччині досягла свого піку минулого року.

“Ймовірно, світова економіка та європейська економіка відновлюються швидше, ніж очікувалося”, – сказав Лінднер.

Нагадаємо, через різке зростання вартості енергоносіїв, яке спричинило вторгнення Росії в Україну, Європа втратила близько трильйона доларів.