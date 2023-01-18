Уряд Швеції 19 січня може прийняти рішення передати Україні САУ Archer

Скільки САУ може отримати Україна, не повідомляється.

Завтра, 19 січня, уряд Швеції може прийняти рішення щодо передачі Україні САУ Archer.

Про це повідомляє “Європейська правда".

"Завдання Збройним силам Швеції щодо підготовки до передачі Україні артилерійських систем", - вказано в порядку денному на сайті уряду Швеції.

Минулого тижня пем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон сказав, що до кінця місяця очікує на рішення уряду щодо подальшої військової підтримки України.

САУ Archer має гармату FH 77B калібру 155 мм. САУ може випускати шість снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях на максимальну відстань 30-60 км. Максимальна кількість пострілів САУ - до 9 за хвилину, час розгортання системи – 30 секунд.

Наразі на озброєнні Швеції перебувають щонайменше 48 САУ Archer.

Раніше повідомлялося, що Швеція має намір передати Україні 12 САУ Archer. Після отримання зброї українські захисники мають пройти навчання.