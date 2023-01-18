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Поліцейські виявили на Харківщині міни та боєприпаси

Вибухонебезпечні предмети знайшли у двох деокупованих селах.

Поліцейські виявили на Харківщині міни та боєприпаси
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

На деокупованій території Харківської області поліцейські знову виявили значну кількість мін та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Зокрема, у с. Кам’янка Ізюмського району поліцейські виявили 2 міни, 5 пострілів від гранатометів, 8 ручних гранат, 6 снарядів калібру 100 мм. 

Крім того, в с. Сулигівка правоохоронці знайшли три нерозірваних боєприпаси. 

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

В цьому ж селі поліцейські встановили місце поховання двох осіб, які загинули під час обстрілу та авіа нальоту. Тіла були ексгумовані, особи загиблих встановлені. 

Нагадаємо, поліцейські виявили в Ізюмському районі Харківської області на узбіччі дороги протитанкові міни.

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