На деокупованій території Харківської області поліцейські знову виявили значну кількість мін та боєприпасів.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Зокрема, у с. Кам’янка Ізюмського району поліцейські виявили 2 міни, 5 пострілів від гранатометів, 8 ручних гранат, 6 снарядів калібру 100 мм.
Крім того, в с. Сулигівка правоохоронці знайшли три нерозірваних боєприпаси.
В цьому ж селі поліцейські встановили місце поховання двох осіб, які загинули під час обстрілу та авіа нальоту. Тіла були ексгумовані, особи загиблих встановлені.
Нагадаємо, поліцейські виявили в Ізюмському районі Харківської області на узбіччі дороги протитанкові міни.