Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Київська влада прозвітувала про збільшення кількості генераторів для живлення бюветів при тривалих відключеннях водопостачання

В Києві вже 137 бюветів можуть бути під’єднані до генераторів.

Київська влада прозвітувала про збільшення кількості генераторів для живлення бюветів при тривалих відключеннях водопостачання
Фото: kiev-online.com.ua

Київська міськдержадміністрація збільшила кількість генераторів, які мають живити бювети у разі тривалої відсутності водопостачання.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Наразі в Києві 137 бюветів можуть бути під’єднані до генераторів. Всього ж в Києві працює понад 170 бюветних комплексів.

На сайті підприємства розміщена мапа бюветів. На карті бювети позначені різними кольорами, зокрема, фіолетовим – ті комплекси, що мають можливість підключення до генератора.

На сайті підприємства Київводфонд, котре займається бюветами в столиці, розміщена мапа бюветів. На ній бювети позначені різними кольорами, зокрема фіолетовим – ті, котрі мають можливість підключення до генератора.

Нагадаємо, у листопаді столична влада повідомила, що бюветні комплекси, котрі можуть бути знеструмлені, планується під’єднати до генераторів на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також