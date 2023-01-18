Київська влада прозвітувала про збільшення кількості генераторів для живлення бюветів при тривалих відключеннях водопостачання

В Києві вже 137 бюветів можуть бути під’єднані до генераторів.

Київська міськдержадміністрація збільшила кількість генераторів, які мають живити бювети у разі тривалої відсутності водопостачання.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Наразі в Києві 137 бюветів можуть бути під’єднані до генераторів. Всього ж в Києві працює понад 170 бюветних комплексів.

На сайті підприємства розміщена мапа бюветів. На карті бювети позначені різними кольорами, зокрема, фіолетовим – ті комплекси, що мають можливість підключення до генератора.

На сайті підприємства Київводфонд, котре займається бюветами в столиці, розміщена мапа бюветів. На ній бювети позначені різними кольорами, зокрема фіолетовим – ті, котрі мають можливість підключення до генератора.

Нагадаємо, у листопаді столична влада повідомила, що бюветні комплекси, котрі можуть бути знеструмлені, планується під’єднати до генераторів на випадок виникнення надзвичайної ситуації.