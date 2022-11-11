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Деякі столичні бюветні комплекси планується під’єднати до генераторів, - КМДА

Під час планових відключень електроенергії, що тривають до 4 годин, бювети до генераторів не під’єднуються. 

Деякі столичні бюветні комплекси планується під’єднати до генераторів, - КМДА
Фото: kiev-online.com.ua

Бюветні комплекси в Києві, котрі можуть бути знеструмлені, планується під’єднати до генераторів на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Бюветні комплекси вже стали резервним джерелом води для містян 31 жовтня, в один із днів масованих атак з боку Росії, коли інфраструктурні об’єкти в області зазнали пошкоджень – і значна частина споживачів залишилась без послуги централізованого водопостачання. Бювети підключили до генераторів і люди змогли запастись водою”, - йдеться у повідомленні.

Фахівці “Київводфонду” продовжують роботи для оперативного переключення бюветів до генераторів. 

Наразі під час планових відключень електроенергії, що тривають до 4 годин, бювети до генераторів не під’єднуються. 

Споживачів води з бюветів просять слідкувати за графіком відключень електроенергії у їх районі та обов’язково робити запаси питної води вдома.

Нагадаємо, після ракетної атаки росіян 31 жовтня у столиці, в тому числі за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів.

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